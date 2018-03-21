Российский «Газпром» готовит иск в международный арбитраж в связи со штрафом Антимонопольного комитета Украины на сумму 172 млрд гривен ($6,6 млрд по текущему курсу).

Отмечается, что компания «не признает правомерность наложения штрафа и считает данные действия Украины нарушением его прав, в том числе гарантированных российско-украинским межправительственным Соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27.11.1998 года», сообщает Укринформ.

Также сообщается, что «Газпром» уже направил Украине уведомление и «в настоящее время готовит соответствующий иск для обращения в международный арбитраж».

Напомним, 14 марта Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал российскому «Газпрому» в удовлетворении апелляционной жалобы по делу об уплате в бюджет более 171 миллиарда гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

20 марта министр юстиции Павел Петренко сообщил, что все средства российского «Газпрома», которые находились на территории Украины, взысканы в государственный бюджет.