Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта «О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Отмечается, что с целью обеспечения национальной безопасности, нейтрализации угроз в сферах миграции и гражданства Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О гражданстве Украины» относительно усовершенствования отдельных положений» и предложил Президенту внести его на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Кабинету Министров также поручено обеспечить в месячный срок разработку и внесение на рассмотрение парламента ряда проектов законов Украины. В частности, правительству поручено подготовить изменения в Законы Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и «О пограничном контроле» о введении в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, которые происходят из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину, а также определение полномочий государственных органов по осуществлению такой проверки.

Кроме того, Кабмину поручено подготовить изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение порядка трудоустройства, приема на учебу, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов, содействие в предоставлении других услуг, а также за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине.

Правительство также должно обеспечить в месячный срок совершенствованин механизма координации реализации государственной политики в сфере интегрированного управления границами, предусмотрев, в частности меры по обеспечению надлежащего функционирования четырехуровневой системы контроля за въездом и пребыванием в Украине иностранцев и лиц без гражданства, разрешения соответствующих процедур и механизма взаимного доступа к информационным системам уполномоченных государственных органов.

СНБО также поручил правительству утвердить план мероприятий на 2018-2021 годы по реализации Стратегии государственной миграционной политики Украины на период до 2025 года, одобренной распоряжением Кабинета Министров Украины от 12 июля 2017 №482-р, предусмотрев введение в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, которые происходят из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину.

Также, согласно решению СНБО, должен быть подготовлен и утвержден в двухмесячный срок порядок регистрации иностранцев, лиц без гражданства и их паспортных документов в пунктах пропуска через государственную границу Украины, а также внесение сведений о иностранцев или лиц без гражданства, их паспортных данных в соответствующий реестр; порядок информационного взаимодействия субъектов национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, в том числе по осуществлению верификации и идентификации личности; порядок заполнения и использования иммиграционной карточки, в частности при проверке оснований для въезда в Украину, продления срока пребывания иностранцев и лиц без гражданства на ее территории.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 1 марта Совет национальной безопасности и обороны на своем заседании поддержал проект закона о внесении изменений в закон о гражданстве и предложил президенту внести его на рассмотрение Верховной Рады.

Президент внес в Верховную Раду законопроект №8156 о внесении изменений в закон о гражданстве.