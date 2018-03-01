Украина должна обеспечить дополнительный контроль за въездом в Украину граждан страны-агрессора. Об этом в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил Президент Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Отмечается, что во время заседания СБНО состоялось обсуждение изменений в законы «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и «О пограничном контроле».

По словам Президента, эти изменения направлены на то, чтобы обеспечить дополнительный контроль за въездом в Украину граждан страны-агрессора, усиление правовой основы механизма предварительной проверки оснований для прибытия в Украину с использованием электронной почты. «Наконец, это должно заработать и иметь законодательное обеспечение», - подчеркнул Глава государства.

Президент также предложил обсудить комплекс мер по борьбе с коррупцией в соответствующих службах, в частности в Государственной миграционной службе. При этом он отметил положительный эффект от шагов, которые были приняты Национальной полицией, Министерством внутренних дел в привлечении к ответственности коррупционеров в системе, в том числе и с помощью от Службы безопасности Украины.

«Мы должны жестче проверять основания для приобретения гражданства. Это не должно быть внутри районной структуры. Вообще сузить круг лиц, имеющих право становиться гражданами по территориальному происхождению», - сказал Порошенко.

«Следует усилить в этой части полномочия Комиссии по вопросам гражданства», - подчеркнул Глава государства. Он обратился к главе Администрации Президента Украины, председателю Комиссии по вопросам гражданства Игорю Райнину: «За этой комиссией должно быть последнее слово, потому что в комиссии есть представители и Миграционной службы, и Министерства внутренних дел, и Службы безопасности Украины, и правительства, и всех необходимых служб».

«Сейчас украинский паспорт - один из лучших в рейтинге паспортов мира, и он не должен доставаться кому попало без надлежащих легальных оснований, а тем более на коррупционной основе», - подчеркнул Президент.

Напомним, с 1 января 2018 года на границе введен биометрический контроль – система фиксации биометрических данных человека, включая отпечатки пальцев, - для граждан 70 стран, откуда могут исходить угрозы для украинцев и национальной безопасности Украины. Россия попала в этот список стран «миграционного риска».