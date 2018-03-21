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Папа Римский Франциск утвердил декреты о лишении монашеского сана отца Планчака и других восьми монахов с Тернопольщины.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на РИСУ.

«Святейший отец Франциск утвердил декреты архиепископа и митрополита Василия (Семенюка) о лишении монашеского сана девяти монахов. Эти люди являются бывшими членами монастыря Святого Теодора Студита в с. Колодиевка Тернопольской области. Теперь они незаконно находятся в с. Посеч Ивано-Франковской области. Согласно утвержденным декретам, они теряют принадлежность к монашескому сану, не имеют права носить монашескую одежду, теряют все права и лишаются всех обязанностей, которые вытекают из сложенных монашеских обетов, и не могут больше называть себя монахами», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что согласно нормам церковного права, отцы Планчак и Костевский не имеют права священнодействовать. Они не могут служить Божественную Литургию, совершать Святые Таинства и осуществлять другие богослужения в храме или вне него, в частности совершать любые публичные моления за больных, экзорцизмы или подобные практики.

Это решение Папы Римского Франциска является окончательным и не может быть обжаловано.

О сестре Марии Баран из монастыря в Великих Борках начали говорить в 2004 году.  Она якобы слышала голос Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого, Пресвятой Богородицы и отдельных святых. Некоторые «послания» записывал о. Антоний Григорий Планчак. Священник подтверждал их достоверность и происхождение от Бога, не имея на это полномочий, о чем официально заявили в Синоде УГКЦ.

В  монастырях было проведено несколько канонических визитаций (проверок). 

Во время проверок выявили многие нарушения дисциплины. Часть монахов не придерживались устава, а в деятельности руководствовались указаниями «пророчицы». Для окончательных выводов в монастырях работала специальная комиссия, созданная распоряжением главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава.  Она не выявила никаких признаков того, что «объявления», или «голоса», с. Марии Баран и других сестер монастыря Введения во храм Пресвятой Богородицы имеют сверхестественное происхождение. Взамен было утверждено, что те, кто их распространяет, манипулируют понятиями монашеского послушания и духовного руководства. 

После  выводов  комиссии  состоялась реорганизация монастыря Святого Теодора Студита в с. Колодиевка.  Братия монастыря во главе с игуменом Марком (Шняком) приняла решение церковной власти и продолжает монашескую жизнь в с. Колодиевка согласно монашеской традиции и правилам. Однако часть монахов не приняла замечаний церковной власти и отказалась ее слушать. Они продолжали нарушать монашеские правила и окончательно незаконно поселились в с. Посеч Ивано-Франковской области. Они не желали исправить свое поведение. После соответствующих предупреждений девять монахов были лишены монашеского сана. 
ForUm

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