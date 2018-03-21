Российский комик и музыкант, резидент Comedy Club Семен Слепаков попал в базу данных сайта Миротворец. Информация о нем размещена в разделе Чистилище.
Слепаков обвиняется «в сознательном нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым, незаконной концертной деятельности на территории оккупированного полуострова, выступлении на открытии ресторана «Simfero» в Симферополе 17.03.2018 г.».
Фото с открытия ресторана, на котором играл Слепаков, было опубликовано в Instagram симферопольского фотографа Андрея Черногородова.
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