Украина завершила переговоры с одной из крупнейших лоу-кост авиакомпаний Европы Ryanair, подписание соглашения планируется до конца недели, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Есть хорошая новость. Как мне сообщил Офис по привлечению и поддержке инвестиций, Министерство инфраструктуры, аэропорт «Борисполь» эффективно завершил переговоры с Ryanair», - сказал он во время заседания правительства, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

По словам Гройсмана, аэропорт «Борисполь» вводит новую систему расценок.

«У авиакомпаний растет колоссальными темпами авиапотик, что должно уменьшить плату за перевозку. Планируем, что перелеты для украинцев станут дешевле. Ожидаем, что до конца недели соглашение с Ryanair будет подписано», - сказал Гройсман.

Напомним, 10 июля 2017 ирландская авиакомпания Ryanair заявила об уходе из Украины из-за несоблюдения должностными лицами аэропорта «Борисполь» ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины, в связи с чем будут отмены четыре новые маршрута из Киева и семь - из Львова.

13 июля стало известно, что Международный аэропорт «Борисполь» решил возобновить переговоры с Ryanair.