Министерство иностранных дел Украины направило ноту российскому МИД из-за ухудшения состояния здоровья незаконно заключенного украинца Олега Сенцова.

Об этом в эфире 5 канала сказала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

«Нам известно на данный момент, что состояние его здоровья ухудшилось. Мы срочно направили ноту в РФ, чтобы получить доступ и при необходимости предоставить доступ украинским врачам», - сообщила представитель МИД.

Беца отметила, что в каком именно состоянии сейчас Сенцов – неизвестно, ведь к нему никого не пускают. О том, что ему плохо, украинец сообщил в письме к сестре.

По ее словам, Киев требует от России немедленно пустить украинского консула к Сенцову.

Как сообщал ForUm, ранее сестра незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан сообщала, что получила от брата письмо, в котором он пишет, что в заключении медленно, но безповоротно теряет здоровье, в частности, что у него крошатся зубы и выпадают волосы.

25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.