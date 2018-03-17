Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов сообщил в письме об ухудшении состояния здоровья. Об этом написала его сестра Наталья Каплан в Facebook.

«Пришло письмо от Олега. Передает всем привет и уверяет, что у него все нормально. Хотя при этом пишет, что у него сыплются зубы и выпадают волосы. Отмечает, что там здоровье меняется медленно, но бесповоротно», - сообщила она.

Как известно, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.