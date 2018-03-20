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Верховная Рада Украины приняла постановление о повестке дня восьмой сессии ВР восьмого созыва (№8063).

После консультаций с четвертой за сегодня попытки за это решение проголосовали 239 народных депутатов из 355, зарегистрированных в сессионном зале, сообщает УНИАН.

Проектом постановления предусматривается утвердить повестку дня восьмой сессии ВР с учетом предложений комитетов относительно законопроектов, которые не рекомендованы для включения в повестку дня, которые рекомендуется вернуть на доработку, и которые считаются отозванными инициаторами их внесения.

Как отметил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, в предложенной повестке дня сессии содержится 2900 законопроектов.

Так, среди вопросов, подготовленных к рассмотрению на пленарных заседаниях, в том числе президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти) (№2217а).

Кроме того, среди вопросов, которые поручается подготовить и доработать для рассмотрения на сессии, в частности, проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (о неприкосновенности народных депутатов Украины) (№7203), а также депутатский проект закона о внесении изменений в Конституцию Украина (в части отмены депутатской неприкосновенности) (№6773).

Среди законопроектов, которые по заключению комитетов ВР утратили актуальность и предлагаются на отклонение по другим основаниям, в том числе президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (о неприкосновенности народных депутатов Украины и судей) (№1776).

Напомним, сегодня утром Верховная Рада не смогла набрать достаточно голосов, чтобы принять повестку дня 8-й сессии. После этого Парубий объявил перерыв и собрал глав фракций и групп на совещание
ForUm

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