В понедельник, 19 марта, правоохранители провели санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий, подконтрольных олигарху Дмитрию Фирташу, которые подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 500 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

По ее словам, департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ при оперативном сопровождении ДЗЭ Нацполиции расследуется уголовное производство по фактам и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий путем использования страхового рынка Украины.

Сарган отметила, что в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Дмитрию Фирташу предприятий, а именно: ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ПАО «Азот», ПАО «Ривнеазот», ДП« Химик» ПАО «Азот» и другими, которые входят в бизнес-группу Group DF, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.

«С целью вывода средств в теневой сектор экономики, в течение 2015-2017 годов между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями ЧАО «СК «Саламандра-Украина», ЧАО «СК «Дом страхование» и другими, которые входят в бизнес-группу Group DF заключены договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы. То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не могли наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки», – подчеркнула она.

По словам Сарган, в дальнейшем вывод этих средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других фиктивных предприятий и «подставных» физических лиц. «Так, страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц», – сообщила она.

«Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения. Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн грн», – подытожила она.

Напомним, в августе 2017 года ГПУ уже проводила обыски в офисных помещениях предприятий, которые входят в бизнес-группу Group DF.