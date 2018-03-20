также в разделеМир
Дуда не будет поздравлять Путина с победой на выборах 13
Исландия допускает бойкот ЧМ-2018 в РФ 23
РФ заблокировала заседание Совбеза ООН по правам человека в Сирии 39
Из-за скандала с утечкой данных Цукерберг за сутки потерял $6 миллиардов 32
Трамп не собирается поздравлять Путина с переизбранием 50
ЕС и Великобритания определились с переходным периодом после Brexit 37
ЕС потребовал от РФ рассекретить «Новичок» 74
Британский парламент предлагает перенести Brexit 64
Путин о деле Скрипаля: Полная чушь, бред, нонсенс 78
ЦИК РФ подсчитал 99,5% бюллетеней, у Путина – более 76% голосов 169
Джонсон: Есть свидетельства накопления Россией запасов «Новичка» 128
Швеция и Чехия отвергли заявление Захаровой о разработке «Новичка» 56
Джонсон о высылке дипломатов из РФ: Это ударит только по простым россиянам 53
СМИ показали массовый вброс бюллетеней на выборах в РФ 150
Захарова: В СССР и России никогда не было «Новичка» 69
Из 15 стран: В ЦИК РФ заявили о хакерской атаке 41
Путин проголосовал на выборах президента РФ 49
Си Цзиньпина переизбрали главой Китая 113

Бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года.

Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает УНИАН.

Как сообщается, сейчас Саркози находится под стражей в здании судебной полиции по делу незаконного финансирования властями Ливии его президентской кампании 2007 года.


Бывшего президента могут держать под стражей до 48 часов.

Саркози предстанет перед судом по делу о незаконном финансировании другой его предвыборной кампании - 2012 года. Тогда он проиграл выборы социалисту Франсуа Олланду.

Саркози заявлял, что не знал о превышении расходов.

Напомним, ранее на арабская международная газета Asharq Al Awsat со штаб-квартирой в Лондоне сообщила, что правительство экс-диктатора Ливии Муаммара Каддафи выделило не менее 5 млн долларов на финансирование президентской кампании Николя Саркози в 2007 году. 


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

43
Теги