Бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года.

Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает УНИАН.

Как сообщается, сейчас Саркози находится под стражей в здании судебной полиции по делу незаконного финансирования властями Ливии его президентской кампании 2007 года.



Бывшего президента могут держать под стражей до 48 часов.

Саркози предстанет перед судом по делу о незаконном финансировании другой его предвыборной кампании - 2012 года. Тогда он проиграл выборы социалисту Франсуа Олланду.

Саркози заявлял, что не знал о превышении расходов.

Напомним, ранее на арабская международная газета Asharq Al Awsat со штаб-квартирой в Лондоне сообщила, что правительство экс-диктатора Ливии Муаммара Каддафи выделило не менее 5 млн долларов на финансирование президентской кампании Николя Саркози в 2007 году.



