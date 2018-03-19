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В Верховную Раду внесли законопроект, регулирующий порядок доступа граждан в парламент, которым предлагается пропускать народных депутатов через рамку металлоискателя. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Авторами законопроекта выступили все лидеры фракций.

Один из авторов, нардеп от «Батькивщины» Сергей Соболев в комментарии «Украинской правде» рассказал, что такой законопроект является «мировой практикой».

«Проект регулирует порядок доступа в такие учреждения, как парламент, Кабинет Министров и т.д.», - сказал Соболев.

«Этот законопроект узаконивает прохождение через рамку народных депутатов, как это делается в аэропортах ради безопасности. Если у депутата есть оружие, даже именное, депутат не имеет права заходить в сессионный зал или любое государственное учреждение кроме судов», - сказал он.

По словам Соболева, если такое оружие есть, депутат должен оставить его в сейфах, которые будут размещены у входов.

На уточняющий вопрос, имеет ли право охрана силой изъять оружие в том случае, если рамка покажет, что депутат имеет его при себе, Соболев уточнил: «Этого человека просто не пропустят - доступ будет запрещен».

Он добавил, что это же будет касаться и охранников депутата.

Кроме того, Соболев отметил, что, к сожалению, законопроект не касается судов, там охрану осуществляет другой государственный орган.

«Поэтому сейчас срочно готовятся поправки, в другой закон, чтобы сделать так же с судами», - добавил Соболев.

Напомним, 15 марта народный депутат Надежда Савченко пришла в ВР, однако в сопровождении депутатов покинула здание парламента.

По информации СМИ, она занесла в зал три гранаты и пистолет. Отмечается, что нардеп согласилась отдать боеприпасы при условии, что инцидент не получит огласки.

Позже Савченко рассказала, что в парламенте она была с наградным оружием.

Руководитель Государственной службы охраны Валерий Гелетей заявил, что после этого в ВР были усилены меры безопасности.
ForUm

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