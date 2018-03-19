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Вчера, 18 марта, в 18:40 на 48 км автодороги Киев-Овруч возле села Феневичи  произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей BMW и «ЗИЛ». В результате ДТП водитель и трое пассажиров легковушки погибли, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Водитель BMW с номерами литовской регистрации на закругленном участке автодороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «ЗИЛ».

В результате ДТП водитель легкового автомобиля – 25-летний парень и его пассажиры 26, 27-летнего возраста от полученных тяжелых травм, несовместимых с жизнью, скончались на месте аварии.

Пассажирка грузовика, 49-летняя женщина, каретой скорой помощи доставлена в районную больницу, где ей диагностировали рану носа, закрытую травму головы и сотрясение головного мозга.

Все пострадавшие в ДТП – жители села Феневичи.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП, опрашиваются свидетели.

 
ForUm

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