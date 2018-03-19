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Телеканал СТБ показал в эфире карту Украины без Крыма.

«Телеканал СТБ приносит свои извинения за недопустимую ошибку, которая произошла в программе «Холостяк» от 16 марта 2018 – некорректное графическое изображение карты Украины. Обращаем внимание наших зрителей, это изображение является неприятной для нас технической ошибкой и ни в коем случае не является официальной позицией канала СТБ о государственных границах Украины, потому Крым - это Украина!» - заявили на канале.

Телеканал пообещал исправить ошибку во всех видео на своих официальных страницах.

Напомним, в  пятницу, 16 марта, в вечернем выпуске новостей на UA:Первый в прямом эфире случилась техническая ошибка, в результате которой зрители 27 секунд видели карту Украины без Крыма.
ForUm

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