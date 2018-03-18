В пятницу, 16 марта, в вечернем выпуске новостей на UA:Первый в прямом эфире случилась техническая ошибка, в результате которой зрители 27 секунд видели карту Украины с ошибками.

В частности, на карте не были отражены названия областей и городов, а также показана территория без полуострова Крым, сообщила пресс-служба канала.

«На экране телевизора мы видим готовую картинку, но на самом деле это несколько элементов, которые накладываются друг на друга слоями в специальной программе для редактирования графики (Adobe After Effects). Каждая надпись, каждый цвет, каждое изображение можно сделать видимым, поставив соответствующую отметку в программе, то есть включив или выключив элемент. Из этих отдельных элементов складывается и карта Украины, которую используют для визуализации данных. То есть каждый регион можно включить или выключить, соответственно его будет видно на экране или нет. Так сделано для того, чтобы можно было очень быстро, не перерисовывая всю картину, работать с отдельными элементами. Например, обозначив цветом или добавив надпись в конкретной области, где происходят события – показывать эту область или название», - пояснили в пресс-службе.

«Когда дизайнер новостей делал графику для прогноза погоды, он работал с единственным шаблоном, который используется для визуализации всех событий. Ошибочно, выключая ненужные для этой новости элементы, дизайнер выключил и несколько нужных слоев: изображение Крыма и название всех областей. А поскольку этот слайд готовился уже во время прямого эфира новостей, у выпускающего режиссера не было возможности его проверить. Поэтому зрители увидели такие критические и очень грубые ошибки», - заявили на канале.

Команда Общественного вещания попросила прощения у всех зрителей UA:Первый.