Во Львове полиция задержала главу райадминистрации на взятке в 105 тысяч гривен.

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента защиты экономики Нацполиции Руслан Марчук. Он отметил, что чиновник «зарабатывал» на решении разного рода вопросов, в том числе трудоустройства в органы местного самоуправления.

Чиновник неправомерную выгоду требовал и получал за невмешательство в хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования, работающих на территории района.

«Взятки получал как субъектов хозяйствования, так и от граждан. Если в первом случае предприниматели платили ему за лояльность, то во втором за лоббирование интересов», - сообщил Марчук.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства должностным лицом 105 тыс. гривен неправомерной выгоды за решение аналогичных вопросов. Злоумышленник отметил, что указанная сумму должна быть перечислена за предоставление определенных услуг личного характера.

16 марта правоохранители задержали председателя районной администрации. Была изъята подтверждающая квитанция ​​о проведении расчетов за услуги на указанную сумму, которую чиновник получил в качестве взятки. Кроме квитанции, правоохранители дополнительно изъяли и деньги.

Сейчас продолжаются процессуальные меры, решается вопрос задержания фигуранта дела в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За совершение данного преступления главе РГА может грозить лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.