В поезде «Хмельницкий – Лисичанск» найден мертвым 22-летний военнослужащий, сообщила пресс-служба 44-й отдельной артиллерийской бригады.
«Командование и личный состав в/ч А3215 скорбит по поводу смерти военнослужащего контрактной службы лейтенанта Максима Свинцицкого, 1995 года рождения, уроженца города Полонное», - говорится в сообщении.
Известно, что военнослужащий следовал к месту несения службы.
«Что стало причиной смерти, окончательной версии пока нет. Событие внесено в единый реестр досудебных расследований, полиция Житомирщины в рамках открытого уголовного производства проверяет обстоятельства смерти военнослужащего, опрашивает свидетелей, командованием воинской части А3215 назначено служебное расследование», -говорится в сообщении.
Командование просит представителей СМИ не распространять непроверенную и недостоверную информацию в соцсетях.
«На сегодня утверждать, что военнослужащего убили, оснований нет, насильственных следов не обнаружено, поэтому не стоит спешить с выводами по своему усмотрению, а лучше дождаться завершения следственных действий», - резюмировали в бригаде.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время