Народный депутат Надежда Савченко в эфире телеканала 112 Украина продемонстрировала содержимое собственной сумки. Подобное действие нардеп осуществила после того, как ведущий обратил внимание на наличие в студии ее сумки.

«Вещи, документы, мои личные вещи», - сказала Савченко, после чего вытрусила сумку, высыпав содержимое на стол.

Затем она рассказала, что сегодня не посещала сессионный зал парламента, работая в комитете.

«Сегодня я не заходила в сессионный зал, сегодня я работала в комитете. Сегодня был правительственный час, но, так как вопросов к правительству очень много всегда, никогда не получаешь на них ответ на самом деле, я не заходила в сессионный зал. Я работала в комитетах над законом о нацбезопасности и обороне. Сегодня была создана и работала рабочая группа», - пояснила она.

Напомним, вчера после допроса в СБУ Савченко пришла в ВР, однако в сопровождении депутатов покинула здание парламента.

По информации СМИ, она занесла в зал три гранаты и пистолет. Отмечается, что нардеп согласилась отдать боеприпасы при условии, что инцидент не получит огласки.

Позже Савченко рассказала, что в парламенте она была с наградным оружием.