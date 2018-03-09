Националисты заявили о намерении блокировать 18 марта дипломатические учреждения РФ в Украине, чтобы не допустить голосования на выборах президента РФ.
Об этом говорится в совместном заявлении ВО «Свобода», «Правого сектора» и «Национального корпуса».
«18 марта 2018 – в четвертую годовщину аннексии Крыма – в дипломатических представительствах государства-агрессора в Украине (в Киеве, Харькове, Одессе и Львове) с 8:00 до 20:00 Москва планирует провести голосование, а люди с паспортами РФ, которые временно находятся в Украине, - принять участие в этом фарсе. Украинские националисты считают это недопустимым с точки зрения здравого смысла и морали, ведь Кремль будет проводить так называемые выборы своего президента также на территории аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Именно поэтому украинские националисты не допустят в Украине голосования за президента Московии», - говорится в нем.
«Кремлевских избирателей будут ждать заблокированные здания и «коридор позора», - пообещали активисты.
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