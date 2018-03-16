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Экс-министр юстиции Роман Зварыч и Михаил Побочих проходят в Верховную Раду на место Валерия Пацкана и Людмилы Денисовой.

Об этом свидетельствуют избирательные списки партий на парламентских выборах 2014 года, сообщает «Украинская правда».

Роман Зварыч включен в избирательный список под № 82 от партии «Блок Петра Порошенко». Он временно не работает, не имеет судимости, беспартийный, проживает в Киеве, отмечается на сайте ЦИК.

Зварыч был депутатом Рады в III-VI созыва - в III и IV от «Народного Руха Украины» и в V-VI - от «Нашей Украины» Виктора Ющенко.

Он был министром юстиции в правительствах Юлии Тимошенко (в 2005 году) и Виктора Януковича (в 2006 году).

Кроме того, в 2005 году вокруг Зварыча возник скандал. Журналисты Украинской правды узнали, что он не получал диплома от Колумбийского университета, о котором ранее говорил. После этого бывший министр юстиции признался, что не имел юридического образования и заявлял, что он «никогда не говорил, что его имеет».

Михаил Побочих включен в избирательный список под № 81 от партии «Народный Фронт». Он проживает в Боярке, не имеет судимостей. Работает заместителем начальника управления эксплуатации информационных систем, АО «Ощадбанк».

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 15 марта Верховная Рада назначила Людмилу Денисову уполномоченным парламента по правам человека.

Также народные депутаты проголосовали за новый состав Счетной палаты и выбрала ее главой Валерия Пацкана.

В тот же день ВР досрочно прекратила депутатские полномочия Денисовой и Пацкана.
ForUm

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