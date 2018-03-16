Киевская городская государственная администрация вводит новые требования для частных перевозчиков – маршрутки должны быть оснащены валидаторами для считывания электронного билета. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян, сообщает пресс-служба КГГА.

«С сегодняшнего дня действуют новые требования, включающие установку валидатора для электронной оплаты. Это обязательное условие для всех частных перевозчиков, у которых закончился договор или с которыми он был расторгнут, или для тех, кто хочет перейти на новый маршрут. Все должны будут приобрести новое оборудование и установить его», - рассказал заместитель председателя КГГА.

Таким образом столичные власти хотят вывести из тени доходы от перевозок в частном общественном транспорте, а также упростить способ оплаты для пассажиров.

«Это позволит людям, которые пользуются услугами частных перевозчиков, оплатить проезд картой, электронным билетом, системой PayPass. У них появится один способ оплаты в любом транспорте независимо от того, коммунальный он или частный. А также это приведет к тому, что частники будут вынуждены показывать официальную доходную часть, чего сегодня не происходит», - заявил Давтян.

Напомним, КП «Киевпастранс» начало монтаж и тестирование электронного оборудования для автоматизированной системы оплаты проезда.