также в разделеСтолица
В Киевсовете не исключают введения моратория на переименование улиц 41
Киевские дороги начали латать по новым технологиям 42
СМИ: В Киеве ограбили квартиру зама Климкина 50
СМИ: В Киеве мужчина бросил взрывчатку в полицейских 53
В Киевсовете хотят отменить переход на летнее время 81
Завтра в Киеве ограничат работу трех станций метро 34
Бизнесмену, открывшему стрельбу в магазине на Подоле, грозит до 7 лет тюрьмы 44
Киевлян предупредили о существенном похолодании 55
В Киеве частично перекроют проспект Леся Курбаса 70
Центр Киева очистили от снега и брошенных авто 58
На столичном Подоле мужчина устроил стрельбу в магазине, ранена женщина 44
В Киеве неизвестные подожгли часовню УПЦ МП 60
Инцидент с Левченко расследуют как насилие в отношении госдеятеля 66
Трое киевских полицейских после ночного ДТП – в тяжелом состоянии 153
Полиция: Левченко пытался бросить «коктейль Молотова» 69
В Киеве жестоко избили нардепа 228
Сегодня в киевском метро можно расплатиться стихами Шевченко 43
В центре Киева перекрыли улицы и отменили остановки общественного транспорта 101

Киевская городская государственная администрация вводит новые требования для частных перевозчиков – маршрутки должны быть оснащены валидаторами для считывания электронного билета. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян, сообщает пресс-служба КГГА.

«С сегодняшнего дня действуют новые требования, включающие установку валидатора для электронной оплаты. Это обязательное условие для всех частных перевозчиков, у которых закончился договор или с которыми он был расторгнут, или для тех, кто хочет перейти на новый маршрут. Все должны будут приобрести новое оборудование и установить его», - рассказал заместитель председателя КГГА.

Таким образом столичные власти хотят вывести из тени доходы от перевозок в частном общественном транспорте, а также упростить способ оплаты для пассажиров.

«Это позволит людям, которые пользуются услугами частных перевозчиков, оплатить проезд картой, электронным билетом, системой PayPass. У них появится один способ оплаты в любом транспорте независимо от того, коммунальный он или частный. А также это приведет к тому, что частники будут вынуждены показывать официальную доходную часть, чего сегодня не происходит», - заявил Давтян.

Напомним, КП «Киевпастранс» начало монтаж и тестирование электронного оборудования для автоматизированной системы оплаты проезда. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги