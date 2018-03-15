Национальному банку Украины банки-банкроты задолжали рефинансирование на сумму более 45,2 млрд грн.

Об этом бывший председатель Национального банка Валерия Гонтарева сказала во время отчета о своей деятельности в должности в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

«45,2 млрд гривен непогашенных кредитов (долг банков-банкротов, - ред.) Национальному банку за последние 3 года. Безусловный лидер – Олег Бахматюк, по кредитам своих двух банков «Финансовая инициатива» и «ВиЭйБи банк» - это задолженность в 10,2 млрд грн. «Банк Надра» Дмитрия Фирташа должен НБУ по его кредитам 9,8 млрд грн. Николай Лагун должен по выданным кредитам «Дельта банка» - 8 млрд грн. Констянтин Жеваго и его банк «Финансы и кредит» должен НБУ 6,3 млрд грн. Леонид Климов, который до сих пор является народным депутатом и входит в Комитет по финансовой политике и банковской деятельности, должен 3,4 млрд, а также другие банки должны регулятору порядка 7,5 млрд грн», - сказала Гонтарева.

Она подчеркнула, что банкротство банка не означает, что их владельцы полностью свободны от долгов своих банков.

«Деньги надо возвращать, и точка. Именно для этого НБУ направил в правоохранительные органы 12 заявлений о совершении преступлений акционерами таких банков», - сказала Гонтарева.

Сегодня, 15 марта, Верховная Рада уволила Валерию Гонтареву с должности председателя Нацбанка Украины.