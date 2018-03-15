Депутат Верховной Рады Надежда Савченко (внефракционная) пришла в парламент и через 10 минут в сопровождении депутатов покинула его.

Около 14:10 Савченко после допроса в Службе безопасности Украины прибыла в здание парламента, пообщалась с журналистами и зашла в сессионный зал, сообщают Українські Новини.

После этого в кулуары вышел председатель Рады Андрей Парубий и спросил у журналистов, не видели ли они Савченко.

После того, как спикер узнал местонахождение депутата, он зашел в зал.

Савченко заняла свое рабочее место в зале и стала слушать выступления депутатов.

В это время к ней подошли несколько депутатов от фракции «Народный фронт», в частности Андрей Тетерук и Андрей Левус.

После непродолжительного разговора Савченко в сопровождении депутатов покинула здание парламента.

По информации «Украинской правды», Савченко занесла в зал три гранаты и пистолет. Эту информацию УП подтвердили собеседники в двух фракциях коалиции. Именно они ее и вывели из зала. Охранники не имели права проверить депутата.

Позже стало известно, что гранаты обнаружила охрана на входе и сообщила охране спикера Андрея Парубия. Тот пошел в кулуары искать Савченко, чтобы она не сделала ничего плохого. Депутаты ее встретили и отвели на разговор в кабинет председателя ВР.

По информации источников УП, Савченко согласилась отдать боеприпасы при условии, что инцидент не получит огласки.

Пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко в комментарии УП назвала эту информацию «чьими-то безумными фантазиями».

«Я не знаю, кто вам такое сказал, извините, я такое даже комментировать не собираюсь. Чьи-то безумные фантазии!» - заявила она.

Позже представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко («Блок Петра Порошенко») заявила, что Савченко вывели из сессионного зала из-за угрозы с ее стороны.

«Савченко вывели из зала, была ситуация, которая носила определенные угрозы для окружающих. Надежду Савченко попросили выйти из зала», - сказала она журналистам.

При этом на уточняющий вопрос журналистов, в чем именно заключалась угроза, Луценко не ответила.

Напомним, в четверг, 15 марта, Савченко пришла на допрос в СБУ по делу Владимира Рубана.

Перед допросом она обвинила действующую власть в провоцировании революций и ряде преступлений против граждан Украины, а после заявила, что во время своей поездки в Страсбург дала показания в юридических судебных инстанциях Европы о фактах коррупции в Украине. Также она призвала украинцев и военных свергнуть «преступную власть Порошенко».

По словам генпрокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

В Раду переданы представления на привлечение ее к уголовной ответственности.

Савченко исключили из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.