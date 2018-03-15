Депутат Верховной Рады Надежда Савченко (внефракционная) пришла в парламент и через 10 минут в сопровождении депутатов покинула его.
Около 14:10 Савченко после допроса в Службе безопасности Украины прибыла в здание парламента, пообщалась с журналистами и зашла в сессионный зал, сообщают Українські Новини.
После этого в кулуары вышел председатель Рады Андрей Парубий и спросил у журналистов, не видели ли они Савченко.
После того, как спикер узнал местонахождение депутата, он зашел в зал.
Савченко заняла свое рабочее место в зале и стала слушать выступления депутатов.
В это время к ней подошли несколько депутатов от фракции «Народный фронт», в частности Андрей Тетерук и Андрей Левус.
После непродолжительного разговора Савченко в сопровождении депутатов покинула здание парламента.
По информации «Украинской правды», Савченко занесла в зал три гранаты и пистолет. Эту информацию УП подтвердили собеседники в двух фракциях коалиции. Именно они ее и вывели из зала. Охранники не имели права проверить депутата.
Позже стало известно, что гранаты обнаружила охрана на входе и сообщила охране спикера Андрея Парубия. Тот пошел в кулуары искать Савченко, чтобы она не сделала ничего плохого. Депутаты ее встретили и отвели на разговор в кабинет председателя ВР.
По информации источников УП, Савченко согласилась отдать боеприпасы при условии, что инцидент не получит огласки.
Пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко в комментарии УП назвала эту информацию «чьими-то безумными фантазиями».
«Я не знаю, кто вам такое сказал, извините, я такое даже комментировать не собираюсь. Чьи-то безумные фантазии!» - заявила она.
Позже представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко («Блок Петра Порошенко») заявила, что Савченко вывели из сессионного зала из-за угрозы с ее стороны.
«Савченко вывели из зала, была ситуация, которая носила определенные угрозы для окружающих. Надежду Савченко попросили выйти из зала», - сказала она журналистам.
При этом на уточняющий вопрос журналистов, в чем именно заключалась угроза, Луценко не ответила.
Напомним, в четверг, 15 марта, Савченко пришла на допрос в СБУ по делу Владимира Рубана.
Перед допросом она обвинила действующую власть в провоцировании революций и ряде преступлений против граждан Украины, а после заявила, что во время своей поездки в Страсбург дала показания в юридических судебных инстанциях Европы о фактах коррупции в Украине. Также она призвала украинцев и военных свергнуть «преступную власть Порошенко».
По словам генпрокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.
В Раду переданы представления на привлечение ее к уголовной ответственности.
Савченко исключили из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время