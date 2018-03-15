Внефракционный народный депутат Надежда Савченко отказалась комментировать обвинения в планировании теракта в Верховной Раде, озвученные генеральным прокурором Юрием Луценко.

«Предлагаю прокуратуре, СБУ и всем соответствующим органам допросить меня публично на полиграфе, на «детекторе лжи», как его называют, и услышать на весь мир ответы на все вопросы, если они не боятся, если им не слабо», - сказала Савченко журналистам в парламенте, передает Радио Свобода.

Прямого ответа на вопрос – подтверждает или отвергает она эти обвинения – Савченко не дала.

В то же время она отрицает, что является «агентом Кремля».

Напомним, в четверг, 15 марта, Савченко пришла на допрос в СБУ по делу Владимира Рубана.

Перед допросом она обвинила действующую власть в провоцировании революций и ряде преступлений против граждан Украины, а после заявила, что во время своей поездки в Страсбург дала показания в юридических судебных инстанциях Европы о фактах коррупции в Украине.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

В Раду переданы представления на привлечение ее к уголовной ответственности.

Савченко исключили из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.