Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что России следует «отойти и заткнуться», а не готовить ответные меры на высылку своих дипломатов из Британии.

Об этом он сказал, выступая с речью в Бристоле, сообщает «Новое Время» со ссылкой на Sky News.

«Что мы сделаем - мы посмотрим, как Россия ответит на то, что мы сделали. Это совершенно жестокий и возмутительный акт, который Россия устроила в Солсбери. Мы на него ответили. Честно говоря, Россия должна отойти в сторону и заткнуться» – отметил британский министр.

По его словам, если Россия примет ответные меры, Лондон рассмотрит различные варианты, но говорить об этом пока рано.

Отвечая на вопрос, вступает ли Британия в холодную войну с Россией, Уильямсон сказал: «ее часто характеризуют как прохладную войну. Сейчас, я бы сказал, исключительно холодно».

Напомним, 12 марта британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с инцидентом.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона.