Народный депутат Надежда Савченко обвинила действующую власть в провоцировании революций и ряде преступлений против граждан Украины.

Об этом она сказала перед допросом в СБУ, передает Украинская правда.

«Сейчас важно навешать ярлыков, обвинять, что везде есть рука Кремля. Это очень выгодно действующей власти. Преступления действующей власти начались задолго до даже Революции Достоинства. Преступления началось, когда власти начали становиться олигархами, когда грабили людей, когда они вместе были в Партии регионов. Преступления действующей власти начались задолго до всех революций, которые она спровоцировала и делала», - сказала Савченко.

Она заявила, что преступления против Майдана никогда не будут расследованы, потому что это не выгодно нынешнему руководству Украины.

«Горбатюку не дают работать. Лично я давала ему свидетельство о том, что Луценко с трибуны призывал к тому, чтобы снести власть, и обещал людям, что будет на Майдане оружие. Я говорила, что видела, как подъезжала синяя машина, микроавтобус, как из нее выходыли люди с оружием. Я говорила, кто эти люди, эти люди в парламенте. Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина», - сказала Савченко.

Нардеп также обвинила генпрокурора Юрия Луценко в том, что он препятствует расследованию преступлений против Майдана.

«Генеральному прокурору Юрию Луценко нужно было стать генеральным прокурором, чтобы никогда в жизни не расследовались его преступления против украинского народа», - добавила Савченко.

Также она обвинила власть в сдаче Крыма, в войне на Донбассе и смерти военных, которых послали на Донбасс.

«После преступлений на Майдане власть начала продолжать преступления. Преступления по сдаче Крыма, надо было удержать власть, и были договоренности с Россией. Далее продолжились преступления, которые позволили начать войну на Донбассе», - сказала Савченко.

Она обвиняет власти в том, что она посылала майдановцев якобы добровольцами на Донбасс.

«Я задавала Луценко вопрос по Иловайскому котлу, по Дебальцевскому котлу, по Саур-Могиле, по всех тех котлах, которые не раскрыты, кто отдавал приказы, почему людей заводили в котлы, почему уничтожали, почему лучших людей с Майдана добровольцами из Майдана погнали на фронт, чтобы они там умирали? После этих преступлений, продолжаются уже 5-й год, власть не перестает работать на Россию», - заявила Савченко.

«Война затянулась в коррупции и это известно каждому солдату на передовой. Там происходит еще очередь преступлений», - сказала нардеп.

«Происходит слив страны изнутри. Очень часто происходит слив Кремлю, в Кремль», - подытожила Савченко.

Напомним, народного депутата Надежду Савченко подозревают в соучастии и организации подготовки к госперевороту в Украине в деле главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана.