В Днипре в областной клинической больнице имени Мечникова умер раненый в зоне боевых действий на Донбассе боец. Информацию об этом подтвердили в больнице, сообщает Радио Свобода.

По информации боевых побратимов, 20-летний боец ​​полка «Азов» с позывным «Упрямый» получил тяжелое ранение в голову от пули снайпера, выполняя боевую задачу вблизи поселка Водяное. За его жизнь врачи боролись почти трое суток.

Ранее главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook сообщил, что 12 марта в медицинское учреждение были доставлены двое бойцов, один из них ранен вблизи Водяного, находился в крайне тяжелом состоянии.

По данным из всеукраинской Книги памяти, по состоянию на декабрь 2017 года в зоне АТО погибло больше всего бойцов из Днепропетровской области – 432.