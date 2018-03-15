Полиция разыскивает неизвестных, которые обокрали квартиру одного из заместителей министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на столичную полицию.

Ограбление произошло в Днепровском районе столицы в период, когда дипломат находился в командировке, поэтому точную дату преступления установить пока не удалось. Вероятно, оно произошло в период с 9 по 13 марта.

Из квартиры был украден телефон и часы. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 («Кража, соединенная с проникновением в жилище») УК.