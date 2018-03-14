Генпрокуратура на финальной стадии подготовки представлений на двух нардепов. Об этом сообщил генпркурор Юрий Луценко в кулуарах парламента после заседания комитета по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает 112 Украина.

«Мы на финальной стадии к подготовке представления в деле одного из народных депутатов, которые препятствовали журналистской деятельности прямо в стенах ВР. В пятницу у меня состоится совещание с коллегами из НАБУ и САП, которые, вероятно, будут подавать мне на подпись материалы по незаконному обогащению одного из народных депутатов», - сказал Луценко.

В то же время он не назвал имена народных депутатов.

Напомним, ранее Луценко заявил, что намерен внести в ВРУ представление на снятие депутатской неприкосновенности с внефракционного депутата Надежды Савченко, если она не явится на допрос СБУ 15 марта в 11:00.