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Официальный сайт Украинского гидрометеорологического центра майнит криптовалюту.

Как сообщает УНИАН, в коде сайта обнаружена программа для майнинга CoinHive.

Отмечается, что программа использует мощность компьютеров пользователей сайта для майнинга криптовалют.

На официальной интернет-странице программы так и написано: «Монетизируй свой бизнес с помощью мощности процессора пользователя».

«Заметим, что наличие программы даже не пытаются скрыть. Код майнера можно увидеть, просто открыв HTML-код сайта, на 35-й строчке», – отмечает агентство.

Пока неизвестно, подвергся ли сайт Гидрометцентра хакерской атаке или это работа технических работников сайта.
ForUm

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