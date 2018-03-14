Официальный сайт Украинского гидрометеорологического центра майнит криптовалюту.
Как сообщает УНИАН, в коде сайта обнаружена программа для майнинга CoinHive.
Отмечается, что программа использует мощность компьютеров пользователей сайта для майнинга криптовалют.
На официальной интернет-странице программы так и написано: «Монетизируй свой бизнес с помощью мощности процессора пользователя».
«Заметим, что наличие программы даже не пытаются скрыть. Код майнера можно увидеть, просто открыв HTML-код сайта, на 35-й строчке», – отмечает агентство.
Пока неизвестно, подвергся ли сайт Гидрометцентра хакерской атаке или это работа технических работников сайта.
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