Министерство здравоохранения с 13 марта отменило ряд форм первичной учетной документации, которые потеряли свою актуальность, сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что отныне медицинские работники не обязаны заполнять, обрабатывать и хранить учетные формы, которые уже давно потеряли свою актуальность, но годами продолжали оставаться рудиментом советской системы здравоохранения.

Так, приказом министерства отменены последние талоны и отчетность по диспансерному наблюдению. В то же время, МЗ начинает переход на цивилизованную модель вызова врачей на дом и использование классификации ICPC-2 в ежедневной практике врачей.

Минздрав также признает студентов обычными людьми, а медицинская карта ребенка для поступления в школу и детский сад теперь больше не нужна.

Так, согласно приказу, отменены «Талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов», «Контрольная карта диспансерного наблюдения», «Медицинская карта студента № __», «Талон на прием к врачу», «Талон амбулаторного пациента», «Медицинская карта ребенка (для дошкольного и общеобразовательного учебных заведений)» и «Книга записи вызовов врачей на дом».

«Диспансеризация» – регулярный осмотр здоровых людей – не существует и не признается в цивилизованных странах мира как эффективная модель здравоохранения. Кроме того, почти везде «диспансеризация» в Украине проводится на бумаге. По сути врачи заполняли кипы форм, которые вообще не имели никакого смысла. Украина переходит на модель регулярных скрининговых осмотров по группам риска со середины года», – подчеркнули в Минздраве.

Также, по данным министерства, теперь дети должны будут проходить только обычные медицинские осмотры у своего врача, и получить стандартную справку, а у всех студентов будет обычная амбулаторная карта.