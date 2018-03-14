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Украинка Оксана Шишкова завоевала бронзовую медаль на XII зимних Паралимпийских играх, сообщает пресс-служба Национального паралимпийского комитета.

Она стала третьей в лыжном спринте на 1,5 километра среди спортсменов с нарушением зрения.

Напомним, 13 марта Шишкова завоевала золотую награду в биатлонной гонке на 10 км . 

В тот же день самый молодой спортсмен украинской сборной Тарас Радь завоевал четвертую золотую медаль на Паралимпийских играх.

11 марта в лыжных гонках на дистанции 15 км сидя победу одержал украинский спортсмен Максим Яровой, а Игорь Рептюх завоевал золотую медаль, победив в соревнованиях лыжников на 20-километровой дистанции свободным стилем.

10 марта украинцы завоевали 5 медалей Паралимпиады.

В активе сборной 16 наград – 5 золотых, 4 серебряные и 7 бронзовых медалей. В общем медальном зачете Украина занимает 3 место.
ForUm

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