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Москва потребовала от властей Украины безусловного обеспечения безопасности Посольства России в Киеве, российских Генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове, во время проведения выборов президента РФ. Соответствующее заявление распространил МИД России.

«В Москве озабочены намерениями ряда украинских национал-радикальных организаций воспрепятствовать проведению 18 марта 2018 года в российских дипломатических и консульских учреждениях на территории Украины голосования по выборам президента Российской Федерации. Подобные угрозы, грубо нарушающие обязательства Украины по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, – прямое следствие проводимой киевским режимом русофобской политики, замешанной на откровенном национализме и попустительстве экстремистским формированиям различного толка», - заявили в российском ведомстве.

МИД РФ призвал международные организации и структуры оказать должное влияние на Киев и «уберечь его от неадекватных действий, противоречащих общепризнанным нормам и правилам».

«На украинских властях лежит вся ответственность за негативные последствия любых противоправных акций в отношении российских представительств.

Российская сторона будет внимательно следить за обстановкой вокруг дипломатических учреждений России и российских граждан в период проведения выборов.

Рассчитываем, что в Киеве предпримут все необходимые меры по своевременному предотвращению возможных провокаций», - говорится в заявлении.

Как сообщал ForUm, националисты заявили о намерении блокировать 18 марта дипломатические учреждения РФ в Украине, чтобы не допустить голосования на выборах президента РФ.
ForUm

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