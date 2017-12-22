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Антимонопольный комитет Украины расследует возможные согласованные антиконкурентные действия сетей заправочных станций под брендами ОККО и WOG на рынке топлива, сообщает пресс-служба АМКУ.

«В ходе проведения Антимонопольным комитетом исследования ценовой ситуации на рынках светлых нефтепродуктов, в частности относительно стремительного роста розничных цен, которое имело место в последнее время, были выявлены факты одномоментного, однонаправленного установление и поддержания розничных цен на бензины и дизельное топливо на одинаковом уровне сетями АЗС, работающих под брендами «ОККО» и «WOG», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 2017 года АМКУ было зафиксировано более 10 таких случаев, что может быть обусловлено не только объективными факторами, но и следствием совершения соответствующими участниками рынка антиконкурентных согласованных действий.

«В связи с этим 21 декабря 2017 Комитетом начато рассмотрение дела по признакам совершения ООО «ОККО Ритейл» и ООО «ВОГ Ритейл» нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий путем совершения подобных действий на рынках розничной торговли высокооктановыми бензинами и дизельным топливом», – подчеркнули в АМКУ.

Напомним, цены на бензин и дизельное топливо за период 15-18 декабря в крупных сетях АЗС под брендами ОККО и WOG выросли на 50 коп. за литр.
ForUm

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