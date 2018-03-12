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Национальный банк Украины вводит в оборот памятную монету «День украинского добровольца». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Номинал монеты – 10 гривен, металл – сплав на основе цинка, тираж – 1 млн штук.

«Посвящена самоотверженности, мужеству и героизму защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины – участникам добровольческих формирований, которые стали гордостью украинского народа», – отметили в НБУ.

На аверсе монеты размещены: вверху на рельефном фоне - надпись «Украина», под которым – малый Государственный герб Украины, слева и справа от которого цифры года чеканки – 2018; в центре – стилизованная композиция: над скрещенными мечами изображен Феникс как символ возрождения; внизу – логотип Банкнотно-монетного двора Нацбанка и полукругом номинал – «десять гривен».

На реверсе монеты на рельефном фоне изображена карта Украины с надписью «Кто, если не мы»; по кругу размещена надпись «День украинского добровольца».

 
ForUm

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