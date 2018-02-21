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Послы стран-членов Европейского Союза приняли решение продлить санкции в виде замораживания активов и запрета на въезд, введенные за нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Как сообщили в Совете ЕС, соответствующее решение было принято в рамках заседания Комитета постоянных представителей (COREPER), состоявшегося сегодня в Брюсселе.

«COREPER сегодня принял решение о продлении санкций за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», - отметили в Совете ЕС, сообщает УНИАН.

Санкции продлены еще на полгода в отношении 150 человек и 38 компаний.

Напомним, 21 декабря 2017 года Европейский Союз формально утвердил решение еще на полгода продлить действие экономических санкций против России из-за ее агрессии по отношению к Украине.
ForUm

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