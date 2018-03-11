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В польском Перемышле злоумышленники разбили окно в здании Украинского народного дома.

Разбито стекло, за которым висит плакат с логотипом Объединение украинцев в Польше, сообщает УНИАН со ссылкой на PROstir.pl.

Об инциденте сегодня проинформировали главу местного отдела Объединения украинцев в Польше Марию Туцкую. Об разбитом окне сообщили в полицию, правоохранители выезжали на место.

Разбитое большое окно находится на первом этаже Украинского народного дома, который стоит в центре города недалеко от здания мэрии.

Такое же окно было разбито 24 июня 2017 года. Инцидент произошел после осквернения территории греко-католического кафедрального собора в Перемышле в начале июня прошлого года. Полиция вскоре закрыла дело относительно разбитого окна, не найдя злоумышленников.


 

 
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