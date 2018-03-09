Полиция Киева выясняет обстоятельства конфликта с участием народного депутата Юрия Левченко.

В настоящее время народный избранник не обращался с заявлением об избиении, сообщает пресс-служба столичного главка.

Предварительно известно, что у гаражного кооператива произошло столкновение. Наряды полиции установили, что работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью. В результате возникла потасовка, которую пресекли правоохранители. После этого депутаты уехали с места происшествия.

Следственно-оперативная группа работает на месте, проводится опрос свидетелей. Бутылку с зажигательной смесью изъяли. Событие зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях и других событиях Шевченковского управления полиции. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее Кутняк сообщил, что они с Левченко пытались не допустить незаконную застройку.