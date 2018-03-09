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На акции против застройки в Киеве избили народного депутата Юрия Левченко.

Как сообщил депутат Киевсовета Святослав Кутняк, инцидент произошел на улице Половецкой на Татарке.

«Только что на улице Половецкой 25-27, где мы вместе с общиной с пол четвертого утра противостояли кличковским титушкам по благоустройству, чтобы защитить имущество местных жителей и не допустить незаконную застройку, наемники Кличко жестко (до потери сознания) избили народного депутата Юрия Левченко (еще и вплотную несколько раз в глаза баллоном наприскалы, что у него теперь подозрение на ожог)», - написал он в Facebook.



Депутат сообщил, что отвез Левченко в больницу.
ForUm

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