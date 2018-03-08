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Североатлантический альянс осенью 2018 года проведет в Европе обучение Trident Juncture, крупнейшие со времен «холодной войны».

Об этом заявил командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер на слушаниях в Палате представителей Конгресса США 7 марта, сообщает Укринформ.

«В октябре этого года пройдут масштабные учения НАТО, которые станут крупнейшими со времен пика «холодной войны», - сказал командующий.

Он добавил, что в учениях примут участие около 45 тысяч военнослужащих стран НАТО, а также десятки кораблей и самолетов, задействованных в учениях у берегов Норвегии относительно отображения «имитированной угрозы».

Учения Trident Juncture проводятся раз в три года. К последним маневрам в 2015 году, в которых принимали участие около 36 тысяч военнослужащих стран НАТО, присоединилась и Украина.
ForUm

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