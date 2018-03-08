Попытка «Газпрома» выставить Украину и НАК «Нафтогаз» как ненадежных партнеров провалилась.

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт.

«Украинцы вдохновили мир, объединившись для уменьшения потребления газа на 14% на прошлой неделе, чтобы обеспечить надежные поставки газа европейским потребителям. «Газпрому» не удалось выставить Украину и «Нафтогаз» как ненадежных транзитных партнеров», - подчеркнула Нойерт, сообщает «Украинская правда».

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

В связи с этим НАК требует от «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте.

Позже «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.