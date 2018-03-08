Во Львове в результате отравления угарным газом погибли три человека, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Отмечается, что в двухэтажном доме на улице Сигнивка, 46а обнаружены тела трех человек без признаков жизни.

«Дом двухэтажный, 8-квартирный. На первом этаже обнаружен один человек без признаков жизни, мужчина 1965 года, на втором - мужчина, женщина 1955 года рождения и собака», – говорится в сообщении.

Отопление в доме печное. В одной из квартир была закрыта вытяжка. Поэтому, предварительная причина гибели людей - отравление угарным газом.