Вчера, 7 марта, в Черное море вошел американский корабль-док USS Oak Hill LSD-51. Два дня назад в составе соединения из трех больших десантных кораблей он прошел Гибралтарский пролив.

В черноморском регионе корабль должен провести ряд учений.

«Мы имеем прекрасную возможность обменяться тактикой, методами и процедурами с нашими союзниками. Это будет прекрасным ответом на кризис в этом регионе. Боеготовность партнеров жизненно важна для нас в достижении успеха 6-го флота США. Мы остро осознаем, что продолжающееся присутствие сил флота и морской пехоты в Черном море демонстрирует неизменную приверженность в региональной стабильности, безопасности на море и коллективной защите наших союзников по НАТО», — отметил полковник Фаррелл Дж. Салливан, командир 26 морской экспедиционной группы, сообщает «Думская».

Морские пехотинцы примут участие в американо-румынских учениях Spring Storm 2018, которые пройдут с 8 по 15 марта. По сообщению командования 6 флота, они предназначены для повышения боевого мастерства США и Румынии и укрепления взаимодействия морских сил. Учения пройдут в окрестностях Констанцы.

Десантный корабль введен в состав флота в июне 1996 года. Полное водоизмещение — примерно 19,6 тысяч тонн. Длина 185, ширина 26, осадка более 6 метров. Стандартное количество морпехов — 400 человек. Средства доставки на берег — десантные корабли на воздушной подушке и плавающие танки. Скорость около 25 узлов.