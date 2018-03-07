Министерство иностранных дел Украины призывает Польшу перейти к конструктивному диалогу относительно исторического прошлого, а не к практике постоянных взаимных обвинений, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Мы считаем Польшу дружественной страной и хорошим соседом и благодарны за неоценимую поддержку, которую мы получаем от наших польских друзей в борьбе с российским агрессором», – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что, следуя демократических стандартам и свободе слова, Украина категорически выступает против призывов к насилию или разжиганию межнациональной розни.

«В то же время, украинское общество чрезвычайно беспокоят контраверсионные изменения законодательства Польши и манипулятивная риторика некоторых польских политиков и чиновников. Часть нашего общества эмоционально реагирует на националистические марши в Польше с откровенно антиукраинскими лозунгами», – подчеркнули в ведомстве.

В МИД заявляют, что видят своей задачей решение спорных моментов, а не усиление разногласий. «Долг перед невинными жертвами братоубийственных конфликтов прошлого призывает нас к критическому, честному и конструктивному диалогу, а не к практике постоянных взаимных обвинений. Мы пытаться понимать друг друга, даже если мы в чем-то не согласны», – говорится в заявлении.

«Недавняя общая молитва в Павлокоме должна стать хорошим примером для такой же общей молитвы в Сагрыни, Гуте Пеняцкой, Павловке и многих других местах памяти. Мы готовы к продолжению совместного примирения, которого, убеждены, ожидают большинство украинцев и поляков! Мы готовы идти вперед и призываем наших польских друзей присоединиться», – сказано в сообщении.

Напомним, ране заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий, комментируя статью министра иностранных дел Украины Павел Климкин в издании Rzeczpospolita, а также марш праворадикалов, что прошел 4 марта во Львове, заявил, что обещания Украины не отвечают реальным действиям.