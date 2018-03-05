также в разделеПолитика
Порошенко: В ЕС не должны позволить РФ использовать «газовый шантаж» 66
Порошенко просят наградить Коболева «за победу в войне» 49
7 нардепов пропустили все заседания Рады в феврале 22
Саакашвили хочет вернуться во власть в Грузии до конца года 51
Климкин: У нас есть юридические механизмы, чтобы заставить «Газпром» заплатить долг 85
ЕС официально снял санкции с Лукаш и Клюева и продлил против Януковича 34
В РФ ответили на призыв Волкера ликвидировать «Л/ДНР» 182
Порошенко о поставках газа: Кризис позади 177
США продлили санкции против России 58
Саакашвили в Нидерландах ездит на Bentley 210
Порошенко: «Газпром» заплатит Украине все до последней копейки 144
Порошенко: Газовый контракт нельзя расторгнуть в одностороннем порядке 113
Порошенко подписал закон о приватизации: россияне участвовать не будут 80
Янукович уверяет, что лично не оплачивал услуги Манафорта 25
Фомин: В обмене пограничников Медведчук выступил гарантом договороспособности Порошенко и Путина 49
Янукович о связи с Путиным: Ногой двери не открываем 76
Янукович заявил, что просил Путина ввести в Крым полицейских-миротворцев 71
Гройсман: «Газпром» прибег к шантажу, но мы справимся 140

Обещания Украины не отвечают реальным действиям. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий, комментируя статью министра иностранных дел Украины Павел Климкин в издании Rzeczpospolita, а также марш праворадикалов, что прошел 4 марта во Львове.

Он обратил внимание на то, что Климкин заявил о готовности взять на себя ответственность за улучшение украинско-польских отношений.

«Я спрашиваю себя: почему украинская сторона дважды за последние полгода отклонила предложение о создании политического комитета высокого уровня, чтобы обсудить все эти вопросы?» - заявил Цихоцкий.

По его словам, темы для обсуждения могут быть разные: эксгумация польских жертв на территории Украины или внесение поправок в закон об Институте национальной памяти, сообщает Zaxid.net.

«Это собственно несоответствие между голосом псевдо-смысла и реальностью, когда украинская сторона саботирует и отрицает предложения по сотрудничеству с нашей стороны. Это можно описать символически: Россия отрезает газ - сразу же увеличились поставки (газа) с польской стороны. А зато есть демонстрации под флагами Степана Бандеры во Львове под лозунгом «Львов не для польских панов», - отметил заместитель министра иностранных дел Польши.

«Проблема заключается в том, что слова украинской стороны не имеют никакого отражения в реальности. Это проблема доверия к нашему украинскому партнеру, который в апреле 2015 года, в день визита президента Польши в Верховную Раду, принял так называемый пакет законов о героизации Украинской повстанческой армии», - добавил он.

Цихоцкий также прокомментировал предложение Павла Климкина переосмыслить фигуру Юзефа Пилсудского, обвинив его в «исторической неграмотности».

Ранее Климкин заявил: «Если некоторые польские политики и дальше будут настаивать на запрете в Украине Степана Бандеры и УПА, то по принципу «начни с себя» они прежде всего должны запретить Юзефа Пилсудского с его жестокой «пацификацией» украинсой Галичины, а также Армию Крайовую, чьи отряды осуществляли кровавые карательные акции против украинских сел».

«Приравнивание Бандеры к Пилсудскому, приравнивание Армии Крайовой к УПА, приравнивание резни на Волыни к борьбе Армии Крайовой на востоке - это ревизионизм или отрицание волынского преступления, это очень тревожно», - сказал Цихоцкий.

Напомним, вечером в воскресенье, 4 марта, по центральным улицам Львова прошло факельное шествие активистов праворадикальных организаций, приуроченная ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950 в бою с карательным отрядом советских спецслужб. По данным организаторов, участие в шествии приняли около тысячи человек. Марш по улицам города прошел под провокационными антипольскими лозунгами.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

99
Теги