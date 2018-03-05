Обещания Украины не отвечают реальным действиям. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий, комментируя статью министра иностранных дел Украины Павел Климкин в издании Rzeczpospolita, а также марш праворадикалов, что прошел 4 марта во Львове.

Он обратил внимание на то, что Климкин заявил о готовности взять на себя ответственность за улучшение украинско-польских отношений.

«Я спрашиваю себя: почему украинская сторона дважды за последние полгода отклонила предложение о создании политического комитета высокого уровня, чтобы обсудить все эти вопросы?» - заявил Цихоцкий.

По его словам, темы для обсуждения могут быть разные: эксгумация польских жертв на территории Украины или внесение поправок в закон об Институте национальной памяти, сообщает Zaxid.net.

«Это собственно несоответствие между голосом псевдо-смысла и реальностью, когда украинская сторона саботирует и отрицает предложения по сотрудничеству с нашей стороны. Это можно описать символически: Россия отрезает газ - сразу же увеличились поставки (газа) с польской стороны. А зато есть демонстрации под флагами Степана Бандеры во Львове под лозунгом «Львов не для польских панов», - отметил заместитель министра иностранных дел Польши.

«Проблема заключается в том, что слова украинской стороны не имеют никакого отражения в реальности. Это проблема доверия к нашему украинскому партнеру, который в апреле 2015 года, в день визита президента Польши в Верховную Раду, принял так называемый пакет законов о героизации Украинской повстанческой армии», - добавил он.

Цихоцкий также прокомментировал предложение Павла Климкина переосмыслить фигуру Юзефа Пилсудского, обвинив его в «исторической неграмотности».

Ранее Климкин заявил: «Если некоторые польские политики и дальше будут настаивать на запрете в Украине Степана Бандеры и УПА, то по принципу «начни с себя» они прежде всего должны запретить Юзефа Пилсудского с его жестокой «пацификацией» украинсой Галичины, а также Армию Крайовую, чьи отряды осуществляли кровавые карательные акции против украинских сел».

«Приравнивание Бандеры к Пилсудскому, приравнивание Армии Крайовой к УПА, приравнивание резни на Волыни к борьбе Армии Крайовой на востоке - это ревизионизм или отрицание волынского преступления, это очень тревожно», - сказал Цихоцкий.

Напомним, вечером в воскресенье, 4 марта, по центральным улицам Львова прошло факельное шествие активистов праворадикальных организаций, приуроченная ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950 в бою с карательным отрядом советских спецслужб. По данным организаторов, участие в шествии приняли около тысячи человек. Марш по улицам города прошел под провокационными антипольскими лозунгами.