Президент Петр Порошенко подписал указ № 57/2018, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Соответствующие меры применяются к юридическим лицам сроком на один год. Санкции в виде предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц применяются к ПАО «Сбербанк», ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ОАО «ВТБ Банк» и ОАО «БМ Банк».

Решение было принято в соответствии со статьей 5 Закона Украины «О санкциях» и в поддержку предложения Национального банка Украины. Контроль за его выполнением возлагается на секретаря СНБОУ.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Кабинет Министров Украины вместе с Нацбанком должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), предусмотренных настоящим решением.

Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.

Напомним, 1 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложение НБУ о продлении действия персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалось в марте 2018 года.