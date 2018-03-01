Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложение Национального банка Украины о продлении действия персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалось в марте 2018 года, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

В то же время, как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, в ходе заседания СНБО Президент Петр Порошенко проинформировал, что в течение 2017 года чистые активы украинских банков с государственным российским капиталом сократились на треть, а объем размещенных в них средств физических и юридических лиц - уменьшился на 28% и 34% соответственно.

«За три последних года доля банков с государственным российским капиталом в чистых активах банковской системы Украины уменьшилась практически вдвое: с 10,6% до 5,6%. Эти сухие цифры аргументированным ответом на сочную ложь, которая повсеместно льется о якобы каком-то доминировании учреждений с российским капиталом в банковской системе Украины под тем или иным прикрытием», - рассказал Президент.

По словам Главы государства, очевидно процесс выхода с украинского рынка банков с государственным российским капиталом является постепенным, регулируемым и не стимулируется ни одним государственным органом Украины. «Во-первых, его нужно осуществить так, чтобы не нанести вред украинской экономике и обеспечить стабильность функционирования банковской системы Украины. Во-вторых, позаботиться о том, чтобы сохранились средства украинских предприятий и вклады физических лиц-украинцев, которые пришли в эти банки еще задолго до начала российской агрессии», - отметил Президент.

Порошенко отметил, что достигнутый результат является прямым эффектом прошлогоднего решения СНБО о санкциях в отношении российских банков, которые были введены по предложению НБУ. «Для его выполнения Национальный банк разработал механизм, которым было запрещено осуществлять любые финансовые операции этих банков в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур. Эти ограничения касались предоставления межбанковских кредитов, приобретение ценных бумаг, размещение средств на корсчетах, выплаты дивидендов, распределения прибыли и капитала», - рассказал он.

Президент отметил, что сегодня по предложению НБУ был внесен в повестку дня вопрос о продлении санкций против российских банков. «Не вижу здесь никаких проблем, потому что наш подход оказался правильным и эффективным. Не затрагиваются интересы вкладчиков, не затрагиваются интересы клиентов, но политика государства является абсолютно правильной. Тем более наши иностранные партнеры применили санкции против банков с государственным российским капиталом. Они, эти банки, сейчас сворачивают свой бизнес в Украине и ведут поиск покупателей. Поэтому их выход с местного рынка это лишь вопрос времени», - отметил Глава государства.

Напомним, Украина в марте 2017 года ввела санкции против всех пяти работающих структур российских госбанков: «Сбербанка» и ВТБ, «БМ Банка» («внучка» ВТБ), Проминвестбанка («дочка» ВЭБа) и VS Bank («внучка» Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.