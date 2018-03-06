Правоохранители провели обыск в Исламском культурном центре в Киеве, в ходе которого была изъята запрещенная литература, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Отмечается, что Киевской местной прокуратурой №7 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по материалам СБ Украины по факту возможного распространения произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости по ч.1 ст. 300 УК Украины.

«В ходе досудебного расследования 06.03.18 местной прокуратурой совместно с сотрудниками СБ Украины на основании постановлений суда проведены обыски в помещениях общественной организации и по месту жительства фигурантов производства на территории Киева и Полтавы», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что по результатам обысков изъяты произведения, содержащие пропаганду культа насилия, жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию, что подтверждается выводами экспертных исследований, а также другие виды литературы, в отношении которых будут назначены экспертизы. Общее количество изъятых экземпляров составляет около 100 единиц.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

В свою очередь муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов на своей странице в Facebook сообщил, что сегодня в 6:30 СБУ, полиция и представитель прокуратуры со своими понятыми, общим количеством около 20 человек приехали с обыском к Исламский культурный центр в Киеве, заблокировали как проезд в мечеть, так и вход во двор мечети.

«На месте в утренние часы присутствовал только охранник. Было предъявлено постановление на обыск и на поиск литературы «пропагандирующей культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию». Охраннику запретили осуществить телефонный звонок, позвать других понятых, вызвать сотрудников Исламского культурного центра. Компания силовиков вместе с понятыми разделилась на несколько групп, а охранник физически мог находиться только с одной группой. Пока он по требованию открывал библиотеку и гимназию, другая группа с помощью лома выломала двери в книжный магазин и проводили там обыск без представителей Исламского культурного центра», – подчеркнул Исмагилов.

Он утверждает, что были подброшены в книжный магазин и в учительскую комнату в гимназии восемь книг, которые затем предъявили охраннику как изъятые доказательства. «В это же время проходил обыск в квартире ответственного за библиотеку - шейха Тарика Сархана, где под морозильную камеру были подброшены две книги, а затем изъяты и предъявлены в качестве доказательств», – сообщил Исмагилов.

«Я такое наблюдал только в оккупированном Крыму, когда в мечети подбрасывали книги, даже подбрасывали на дворе возле туалета, а потом это предъявляли в качестве доказательств правонарушения. Однако в России существует список запрещенной литературы, а в Украине нет никакого такого списка. Худшие и самые мерзкие поступки по методике российского ФСБ отныне на постоянно действующей основе в Украине», – написал он.

Исмагилов заявил о системных преследованиях мусульман Украины, поскольку, по его словам, такие обыски меньше чем за год происходят в третий раз. «И подбрасывабтся одни и те же книги. Я никогда не слышал, чтобы у кого-то кроме мусульман в культовых сооружениях проводились обыски», – подытожил он.