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Боевики с применением запрещенного минскими договоренностями оружия обстреляли жилые кварталы населенного пункта Счастье, сообщает украинская сторона СЦКК.

По результатам фотофиксации нарушения пророссийскими наемниками режима прекращения огня с применением минометов 82 калибра и стрелкового оружия по домам мирных жителей в населенном пункте Счастье наблюдатели мобильной группы «Новоайдар» зафиксировали значительные повреждения.

В частности, зафиксировано попадание бронебойно-зажигательных трассирующих боеприпасов в жилые дома и хозяйственные постройки мирных жителей по улицам Республиканская, 1, Приозерная, 3, Матросова, 12, Республиканская, 27, Гагарина, 4, Центральная, 12, а также по детскому саду «Звездочка ». В указанных помещениях разрушены внешние стены и окна, а также значительно повреждены мебель и бытовая техника. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

«ВСУ  на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали», - заявили в СЦКК.

Ранее в штабе АТО предупредили, что в ближайшее время на территории Луганской и Донецкой областей возможны вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск.
ForUm

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