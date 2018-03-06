В польском правительстве отрицают информацию о том, что США ввели ограничительные меры против Варшавы в связи с законом об Институте национальной памяти.

Об этом заявила пресс-секретарь польского правительства Иоанна Копчинская, комментируя публикацию издания Onet, передает Европейская правда со ссылкой на PAP.

«Двустороннее стратегическое сотрудничество с США не находится под угрозой, дипломатические контакты остаются на нынешнем уровне», - сказала она.

По ее словам, об этом даже свидетельствует визит Марека Магеровски, заместителя министра иностранных дел в Вашингтон, а также запланированный визит главы канцелярии польского президента Кшиштофа Щерского в США.

В МИД Польши также заявили, что информация о «санкциях» США на двусторонние контакты не соответствует действительности. Как сообщает The Associated Press, Бартош Цихоцкий, заместитель министра иностранных дел, сообщил, что Вашингтон лишь выразил «обеспокоенность и имеет вопрос» в связи со скандальным законом.

Напомним, ранее польское издание Onet сообщило, что США ввели ограничительные меры против польской власти из-за закона об Институте национальной памяти.

Согласно документам, которые оказались в распоряжении издания, президент Польши Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий не смогут посетить Белый дом и встретиться с Дональдом Трампом и другими американскими высокопоставленными чиновниками, пока в закон не будут внесены изменения.